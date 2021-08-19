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28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek - Son Dakika

28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

19.08.2021 17:15

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında haklarında müebbet hapis cezası bulunan Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da içinde bulunduğu 14 komutan için yakalama kararı çıkarılmıştı. Mahkeme, bugün Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesini talep etti.

28 Şubat süreci nedeniyle yargılamaları devam eden ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli komutanlar Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da içinde bulunduğu 14 komutanın cezalarının kesinleşmelerinin ardından yakalama kararı çıkarıldı. Bugün de emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi.

KESİNLEŞEN KARARA GÖRE GEREĞİ YAPILMASI İSTENDİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti. Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

"ÇIKARMA CEZASINDA RÜTBELER ALINIR"

Askeri Ceza Kanununun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası" verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, "hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi" olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NE GİTTİ

Diğer yandan sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan, Bodrum Adliyesi'ne gitti.

28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

Genel Kurmay, Çetin Doğan, Çevik Bir, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek - Son Dakika


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