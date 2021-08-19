28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek - Son Dakika

ÖTV indirimi sonrası bayilere koşanları yıkan haber! Nur topu gibi bir sorun daha var

28 Şubat süreci nedeniyle yargılamaları devam eden ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli komutanlar Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da içinde bulunduğu 14 komutanın cezalarının kesinleşmelerinin ardından yakalama kararı çıkarıldı. Bugün de emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi.

KESİNLEŞEN KARARA GÖRE GEREĞİ YAPILMASI İSTENDİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti. Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

"ÇIKARMA CEZASINDA RÜTBELER ALINIR"

Askeri Ceza Kanununun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası" verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, "hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi" olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

ÇETİN DOĞAN, BODRUM ADLİYESİ'NE GİTTİ

Diğer yandan sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan, Bodrum Adliyesi'ne gitti.