Son dakika haber... 28 yıl önceki cinayetin şüphelisi, zaman aşımından serbest - Son Dakika
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Son dakika haber... 28 yıl önceki cinayetin şüphelisi, zaman aşımından serbest

22.09.2022 12:57
Son dakika haber... 28 yıl önceki cinayetin şüphelisi, zaman aşımından serbest

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da, 28 yıl önce boş arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Atıcı'yı (54) öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan komşu Ahmet E. (53) ile suçu bildirmeyen, FETÖ soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen kuzeni Mustafa E.

KONYA'da, 28 yıl önce boş arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Atıcı'yı (54) öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan komşu Ahmet E. (53) ile suçu bildirmeyen, FETÖ soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen kuzeni Mustafa E., savcılık sorgularının ardından 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1994'te Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki boş arazide, başından sert cisimle vurularak öldürülmüş bulunan Mehmet Ali Atıcı'nın 'faili meçhul' olarak görülen dosyasını 6 ay önce yeniden incelemeye aldı. Kurulan özel ekip, Atıcı'nın ailesi, yakınları ve mahalledeki komşularıyla temasa geçti. Polis, yaptığı araştırma sonucu Atıcı'nın komşularından Ahmet E.'yi tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeleri üzerine teknik ve fiziki takibe aldı.

CİNAYETİ TELEFONDA KUZENİNE ANLATTI Polis, Ahmet E.'nin, 2018'de FETÖ soruşturması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilen amcasının oğlu Mustafa E. ile telefonda sık sık konuştuğunu saptadı. Bu sırada panik ve korkuya kapılan Ahmet E., telefonla konuştuğu Mustafa E.'ye, komşusu Atıcı'yı kendisinin öldürdüğünü anlattı. Mustafa E. de kendisine korkmaması gerektiğini ve olayın üzerinden yıllar geçtiği için yakalanmasının mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, Ahmet E. ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı.20 YILLIK ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE SERBEST KALDILAR Suçunu itiraf eden Ahmet E., ifadesinde, "Komşum Mehmet Ali Atıcı, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde izinsiz olarak müstakil evimin bahçesine girmişti. Ben de tepki gösterdim. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanımda bulunan babamla birlikte demir sopayla dövdük. Atıcı yere yığılmıştı. Biz de 3 tekerlekli motosikletle Atıcı'yı boş bir araziye götürüp attık. Olayı da kimseye anlatmadık. Babam da 1997 yılında vefat etti" dedi.Ahmet E. de daha sonra cumhuriyet savcısı eşliğinde, evin bahçesi ve Atıcı'yı attıkları boş arazide olayı nasıl gerçekleştiğini anlattı. Ahmet E., 'kasten öldürme', kuzeni Mustafa E. de 'suçu bildirmeme' suçundan dün adliyeye sevk edildi. Ahmet E. ve Mustafa E., savcılıktaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu'na göre suçun 20 yıllık zaman aşamasına uğraması gerekçesiyle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Ali Atıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 28 yıl önceki cinayetin şüphelisi, zaman aşımından serbest - Son Dakika

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