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Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı

12.02.2022 16:05
Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazada bir sürücü hafif yaralanırken kamyonette bulunan kablolar yola saçıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazada bir sürücü hafif yaralanırken kamyonette bulunan kablolar yola saçıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Akmeşe Yolu Kirazoğlu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 41 PL 928 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet, yola çıkmak üzere olan B.D. yönetimindeki 06 CIF 684 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari araca çarptı. Seyir halinde olan ve duramayan Ş.E. yönetimindeki 41 ABA 866 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ise kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisi ile açık kasa kamyonette bulunan kablolar yere saçılırken B.D. isimli sürücü hafif yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak muayene etti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı
Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı
Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı

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Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı - Son Dakika
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