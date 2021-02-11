Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler - Son Dakika

Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler

11.02.2021 10:43

Son dakika haberlerine göre 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler Hazine avcıları antik kenti kaza kaza bitiremedi Bodrum'da bulunan 3 bin 500 yıllık Pedesa antik kent define avcıları tarafından talan edildi.

3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler

Hazine avcıları antik kenti kaza kaza bitiremedi

MUĞLA - Bodrum'da bulunan 3 bin 500 yıllık Pedesa antik kent define avcıları tarafından talan edildi. Mezarları kazan, her taşın altına bakan definecilerin tarihi yapılara zarar vermesi yetkilileri çileden çıkardı.

Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan ve her yerinde tarihi kalıntılara rastlanan Bodrum'da define avcıları tarihi yapılara ciddi zarar veriyor. Özellikle Göktepe mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar, Pedasa Antik Kenti'nde de kaçak kazı yaparak tarihi kente zarar verdiler. Pedasa Kalesi'ne çıkan yolun kenarında kimliği belirsiz şahıslarca kaçak kazı yapıldığı görüldü. Mezar olduğu tahmin edilen yerde kimsenin olmamasını fırsat bilinerek define avcıları gece gündüz bölgede kazı yapıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan define avcıları antik mezarları kırıp içerisine bakıyor. Kaçak kazı ihbarı alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, define avcılarının kazdığı bölgede kurtarma kazısı yaptı. Müdürlük tarafından kazı ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler
Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler
Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler
Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler

Kaçak Kazı, Bodrum, Define, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan ettiler - Son Dakika


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