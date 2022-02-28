Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısı - Son Dakika

3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısı

VAN Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, tırmanış yaptıkları 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde 'savaşa hayır' çağrısında bulundu.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Havzası'nın güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na doğanın güzelliklerini tanıtmak için tırmanan aktivistler, zirvede "Savaşa Hayır" pankartı açtı.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, Vangölü Aktivistleri Derneği olarak Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Esrük Dağı'na tırmanış yaptıklarını belirterek, "Van Gölü Havzası'nın güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kış tırmanışı gerçekleştirdik. Dördü kadın toplam 12 aktivist ile tamamladığımız etkinliğimiz, "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganımız ve "Savaşa Hayır" pankartı ile sona erdi. Etkinliğimize kıymetli destekler sunan Necdet Alıcı'ya teşekkür ederiz" dedi.