Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısı

28.02.2022 11:39

Son dakika haberleri: 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısıVAN Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, tırmanış yaptıkları 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde 'savaşa hayır' çağrısında bulundu.

3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısı

VAN Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, tırmanış yaptıkları 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde 'savaşa hayır' çağrısında bulundu.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Havzası'nın güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na doğanın güzelliklerini tanıtmak için tırmanan aktivistler, zirvede "Savaşa Hayır" pankartı açtı.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, Vangölü Aktivistleri Derneği olarak Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Esrük Dağı'na tırmanış yaptıklarını belirterek, "Van Gölü Havzası'nın güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kış tırmanışı gerçekleştirdik. Dördü kadın toplam 12 aktivist ile tamamladığımız etkinliğimiz, "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganımız ve "Savaşa Hayır" pankartı ile sona erdi. Etkinliğimize kıymetli destekler sunan Necdet Alıcı'ya teşekkür ederiz" dedi.

Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde Savaşa Hayır çağrısı
Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde Savaşa Hayır çağrısı
Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde Savaşa Hayır çağrısı

YORUMLAR
500

Van Gölü Havzası, Toros Dağları, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde 'Savaşa Hayır' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! 3 bin rakımlı Esrük Dağı zirvesinde "Savaşa Hayır" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement