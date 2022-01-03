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Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı

03.01.2022 13:28
Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da midibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da midibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı. Yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde yaşanan ve 20 aracın karıştığı 3 farklı kazanın sis ve gizli buzlanmadan kaynaklandığı öğrenildi.

Kazalar, Afyonkarahisar - Eskişehir karayolu üzeri Gazlıgöl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 07.30 civarında yoğun sis ve gizli buzlanmadan dolayı yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde 3 farklı zincirleme kaza yaşandı. Kazalara aralarında midibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu 20 araç karıştı. Kazalardan birinde Yaylabağı Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs de devrildi. Kazalarda yaralananlardan 10'u olay yerine 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"Biz bir şeyin farkına varamadık otobüsteydik"

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Savaş Demirez, kazanın gizli buzlanma ve sis yüzünden yaşandığını ifade ederek, "Gizli buzlanmadan dolayı, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmışlar. Zincirleme kaza olmuş. Otobüs frene basmış, frenden dolayı yan yatıyor. Kaldırıma çarpıyor, o yüzden yan devriliyor. Yaralılarda pek bir şey yok, ufak sıyrıklar var. Şuanda 10-15 tane araba var" dedi.

Kazaya karışan yolcu otobüsünde bulunan yolculardan Saffet Güngör ise, kazanın sabah saatlerinde olduğunu kaydederek, "Sabah 8.00'de oldu kaza. Biz bir şeyin farkına varamadık otobüsteydik. İndik, 3 tane araba birbirine girmişti. Biz de dördüncüsüydük işte otobüs olarak. 3 tane araba birbirine vurmuştuk. Otobüs içerinde fazla panik yaşanmadı, ne olduğunu anlayamadık" diye konuştu.

21 kişi kendi imkanları ile hastanelere gitti

Kazada yaralanan Ali İhsan Taşpınar, yaşananları tedavi gördüğü hastanede gazetecilere anlattı. Taşpınar, "Sabah erken saatte yola çıktıklarını kaydederek, petrolün karşısına geldiklerinde iki kişinin kaza yaptığını dile getirdi. Yavaşladıkları sırada arkalarından otobüsün vurduğunu söyleyen Taşpınar, 'Bize büyük yolcu otobüsü vurdu, bu haldeyiz. Sonra bizim arkamızdan gelen Yaylabağı aracı, o da aynı şekilde dengesini kaybetmiş, bariyere vurmuş, yan yatmış. Kardeşimde o araçtaydı, ayağı sıkışmış, onu da çıkarmışlar. Şuan durumumuz ikimizin de iyi" dedi.

Kazalarda yaralanan 10 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, 21 kazazede ise kendi imkanları ile hastanelere gitti.

Kazalarında ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı
Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı

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Karahisar, Midibüs, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 3 farklı zincirleme trafik kazasında toplamda 31 kişi yaralandı - Son Dakika
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