Son dakika haber... 3 İLDE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYED - Son Dakika
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Son dakika haber... 3 İLDE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYED

09.09.2022 16:54

Son dakika haber: TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden işlemleri tamamlanan 10'u adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden işlemleri tamamlanan 10'u adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçu ile mücadeleye yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheli için 30 adres ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda; ruhsatsız 11 tabanca, 13 şarjör, farklı ebatlarda 1747 fişek, 5 av tüfeği, 122 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 10'u bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 3 İLDE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYED - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... 3 İLDE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYED - Son Dakika
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