Son dakika haber | 3 ilden yankesicilik şüphelisi, 63 saat kamera kaydı izlenerek yakalandı

Son dakika gündem haberine göre MALATYA, Elazığ ve Siirt'te yankesicilik olaylarına karışan şüpheli Murat A., polis tarafından yakalandı.

MALATYA, Elazığ ve Siirt'te yankesicilik olaylarına karışan şüpheli Murat A., polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'nın yanı sıra Elazığ ve Siirt'te yankesicilik ve yöntemiyle 3 kişiden para, altın ve döviz çalınması olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. 63 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin Murat A. olduğunu saptayan polis, belirlenen adrese operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Murat A., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:50

Kaynak: DHA

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