Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı

16.12.2020 12:25
Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen fosseptik faciasında 3 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda inşaat sahibi ile şantiye şefi tutuklandı.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen fosseptik faciasında 3 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda inşaat sahibi ile şantiye şefi tutuklandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü 14.00 sıralarında meydana gelmişti. Foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçilerden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. 6 metre derinliğindeki fosseptiğe çukuruna arkadaşını kurtarmak için inen diğer işçiler de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden 5'i taburcu edildi, 2'si yoğun bakımda

Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılan Polat Parlak (21) ve Hüseyin Güneş (23), Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören Abdurrezzak Beşar, Ahmed Abdullah ve Eyyub Babadi'nin ise taburcu edildi. Tedavileri devam eden Turgay Yıldırım (25) ve Furkan Peşin (17) yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İnşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı

İnşaat sahibi Ali Eğil ve şantiye şefi Hüseyin Yücel Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahısların karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Atış poligonu inşaatının bahçesindeki fosseptik çukurunda, pompa motorunun egzoz gazından etkilenen işçilerden 3'ü hayatını kaybederken 2'si yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu 5 işçinin ise taburcu olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı
Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı
Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı
Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı
Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı

Pamukkale, Karataş, Denizli, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 3 işçinin öldüğü fosseptik faciasında inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı - Son Dakika


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