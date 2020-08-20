Son dakika haber: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Bir son dakika haberine göre 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı Bursa'da balkonda oyun oynarken 3. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da balkonda oyun oynarken 3. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balkonda oyun oynayan Yunus Emre Yalman (3), biranda dengesini kaybedince 3. kattan yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik çocuk Bursa'ya sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Son dakika haber: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 00:27

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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