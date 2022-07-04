Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan 1'i kadın 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Kutluay B.Ü. (24), Oğuzhan G. (22), Ömürcan Ü. (22) yaralandı, Sertaç Y.B. (23) ve Zeynep S.U. (17) ise son anda denize atlayarak kurtuldu. Kaçan şüphelileri tespit eden polis ekipleri, araçta yakalanan İbrahim Ayeş (32) ile kardeşi Mahmut Ayeş (22) gözaltına aldı. 2 kardeş tutuklanırken, şüpheliler ile grup arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan bir husumet olduğu belirtildi.

Olay, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisinde meydana geldi. İddiya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü., Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü. yaralanırken, Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U. son anda denize atlayarak kurtuldu. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

2 ŞÜPHELİ PTS İLE TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıdan kurtulan gençlerin ifadesinden yola çıkarak, şüphelilerin bindiği 34 BKM 386 plakalı aracı, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) tespit etti. Şüpheli aracı Bursa girişinde durduran ekipler, içindeki İbrahim Ayeş ile kardeşi Mahmut Ayeş'i gözaltına aldı. Bu arada olay sırasında kullanılan pompalı tüfek bulunamazken, yakalanacağı anlayan Mahmut Ayeş'in araç camından attığı ruhsatsız tabancaya el kondu.

1 YIL ÖNCEKİ HUSUMET

Şikayetçiler, emniyete götürülen 2 şüpheliyi teşhis etti. 2 şüpheli ile grup arasında 1 yıl önceye dayanan husumet olduğu ve aralarında 'yan bakma' tartışması yaşandığı belirtildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 kardeş, adliyeye sevk edildi. Daha sonra 2 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ameliyata alınan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.