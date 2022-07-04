Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR

04.07.2022 13:17

Son dakika haberi: BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan 1'i kadın 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan 1'i kadın 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Kutluay B.Ü. (24), Oğuzhan G. (22), Ömürcan Ü. (22) yaralandı, Sertaç Y.B. (23) ve Zeynep S.U. (17) ise son anda denize atlayarak kurtuldu. Kaçan şüphelileri tespit eden polis ekipleri, araçta yakalanan İbrahim Ayeş (32) ile kardeşi Mahmut Ayeş (22) gözaltına aldı. 2 kardeş tutuklanırken, şüpheliler ile grup arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan bir husumet olduğu belirtildi.

Olay, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisinde meydana geldi. İddiya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü., Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü. yaralanırken, Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U. son anda denize atlayarak kurtuldu. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

2 ŞÜPHELİ PTS İLE TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıdan kurtulan gençlerin ifadesinden yola çıkarak, şüphelilerin bindiği 34 BKM 386 plakalı aracı, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) tespit etti. Şüpheli aracı Bursa girişinde durduran ekipler, içindeki İbrahim Ayeş ile kardeşi Mahmut Ayeş'i gözaltına aldı. Bu arada olay sırasında kullanılan pompalı tüfek bulunamazken, yakalanacağı anlayan Mahmut Ayeş'in araç camından attığı ruhsatsız tabancaya el kondu.

1 YIL ÖNCEKİ HUSUMET

Şikayetçiler, emniyete götürülen 2 şüpheliyi teşhis etti. 2 şüpheli ile grup arasında 1 yıl önceye dayanan husumet olduğu ve aralarında 'yan bakma' tartışması yaşandığı belirtildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 kardeş, adliyeye sevk edildi. Daha sonra 2 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ameliyata alınan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Anneanne-torunun ölümüne neden olan sürücü, alkol testine itiraz etmiş Anneanne-torunun ölümüne neden olan sürücü, alkol testine itiraz etmiş Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi
Kaynak: DHA

Mudanya, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 18:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TÜFEKLİ SALDIRIDAN DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement