Son dakika haber! 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba hakim karşısında - Son Dakika

MERSİN'de 3 kızına küçük yaşlarda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan S.D. (55), bir kez daha hakim karşısına çıktı.

H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak önceki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.