3 kuyumcuya 1580'er yıl hapis istemiyle 'güveni kötüye kullanma' davası - Son Dakika
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3 kuyumcuya 1580'er yıl hapis istemiyle 'güveni kötüye kullanma' davası

25.02.2022 15:17
3 kuyumcuya 1580'er yıl hapis istemiyle 'güveni kötüye kullanma' davası

ANKARA'da, 158 müşterinin altın ve paraları ile kayıplara karıştıktan sonra polis tarafından yakalanıp, tutuklanan kuyumcular Harun B., İsmail A. ve İsmail S. hakkında 'güvenin kötüye kullanılması' suçundan 1580'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da, 158 müşterinin altın ve paraları ile kayıplara karıştıktan sonra polis tarafından yakalanıp, tutuklanan kuyumcular Harun B., İsmail A. ve İsmail S. hakkında 'güvenin kötüye kullanılması' suçundan 1580'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine Ayvalı Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Harun B., İsmail A. ve İsmail S., ortak işlettikleri dükkanı kapatıp, müşterilerinin emanet olarak bıraktığı para ve altınlarla kayıplara karıştı. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Toplam 158 kişiyi mağdur eden Harun B., İsmail A. ve İsmail S. hakkında 'serbest meslek sahibi kişilerin mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması' suçundan, mağdur ettikleri her kişi için 10'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle iddianame düzenlendi. 158 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle 1580'er yıl hapis talep edilen sanıklar, iddianamenin kabul edildiği Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kuyumcuya 1580'er yıl hapis istemiyle 'güveni kötüye kullanma' davası - Son Dakika


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