Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı

15.03.2022 23:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A'nın dini nikahlı eşi, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A'nın dini nikahlı eşi, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan dini nikahlı eş İ.D, "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İ.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili dün, beşi S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı
Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı
Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı

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5 yıl önce kaybolan Semira'nın şüpheli ölümüne 6 gözaltı 5 yıl önce kaybolan Semira'nın şüpheli ölümüne 6 gözaltı Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı

Altınözü, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
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