Son dakika haber | 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü - Taksim Meydanı
Son dakika haberleri: Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'ndan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Çelenk sunumu Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Genel görüntüler İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'ndan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması
Çelenk sunumu
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Genel görüntüler İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
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