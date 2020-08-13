Son dakika haber: 30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladı - Son Dakika

30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladı

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:22

Kaynak: DHA

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

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