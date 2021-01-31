30 saatlik görüntüyü tarayarak akü hırsızlarını yakaladılar

Kastamonu'daki akü hırsızları kıskıvrak yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde araçların akülerini çalan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameralarını 30 saat boyunca izleyen polis ekiplerince kimlikleri tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Çok sayıda hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 27 Ocak tarihinde Daday'da Merkez Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, araçlarının akülerinin çalındığını belirterek polis ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak aküsü çalınan araçlar üzerinde incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, 30 saatlik görüntüleri tarayarak görüntülerdeki 250 aracı sorguladı. Yapılan incelemenin ardından aküleri çaldığı belirlenen M.K. ve daha önceden birden fazla hırsızlık olayına karıştığı belirlenen N.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan hırsızlık şüphelilerinden M.K. ve N.A. emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çalınan akülerin ise polis ekiplerince sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.