Son dakika haber | 32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | 32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu

05.07.2022 00:57
Son dakika haber | 32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de 32 yaşındaki vatandaş, sabah iş yerine gelen vatandaşlar tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.

Kırıkkale'de 32 yaşındaki vatandaş, sabah iş yerine gelen vatandaşlar tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi'ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 32 yaşındaki Gencay Göçer hayatını kaybettiği belirlendi. Genç vatandaşın kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 32 yaşındaki gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Kırıkkale, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu - Son Dakika

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