Son dakika haber | 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada

15.10.2022 13:45
Son dakika haber | 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da 33 eve girerek 3 milyon değerinde eşya ve para çalan 2 şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

İstanbul'da 33 eve girerek 3 milyon değerinde eşya ve para çalan 2 şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı. Şüphelilerin sokak sokak dolaştıkları anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul polisi Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'de artan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sokak sokak dolaşarak hırsızlık yapacakları evleri belirleyen 2 hırsızın genellikle apartmanlara tırmanarak dairelere girdiği görüldü. Kimliği tespit edilen Emircan A. (19) ile Ferhat Ö. (30) isimli şüpheliler Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Esenyurt'ta 17, Avcılar'da 5, Bağcılar'da 4 tane ve Bahçelievler'de 7 olmak üzere toplam 33 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin girdikleri evlerden toplam 3 milyon lira değerinde eşya ve para çaldığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin sokak sokak gezerek girecekleri evleri belirledikleri anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bağcılar, Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | 33 evden 3 milyon lira değerinde eşya ve para çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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