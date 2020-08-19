Son dakika haber... 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan terörist, Irak ve Suriye'de eğitim almış - Son Dakika

ADANA Valisi Süleyman Elban, 15 Ağustos'ta 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist B.K.'nin, 7 yıl önce Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de eğitim aldığını, bombalı eylem için de kısa süre önce kente geldiğini tespit ettiklerini açıkladı. Elban, "Şu anda sorgusu sürüyor. Bağlantıları ve yapacak eylemleri konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı operasyon ve çalışma. Gözaltına alınmamış olsaydı risk oluşturacak eylem olurdu" dedi.

Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırlarındaki bölgede, 15 Ağustos'ta erkek şüphelinin patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem hazırlığı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri operasyon başlattı. Operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli araç durduruldu. Aracın arka tarafında siyah çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağrıldı. Uzman ekiplerce yapılan çalışma sonucu çanta içinde 20 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.