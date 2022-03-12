Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

12.03.2022 12:15
Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza; Hamsu Köprüsü mevkiinde yaşandı. Bir maddi hasarlı trafik kazası sonrası bekleme yapan Resul Turan'a ait 06 CUN 645 otomobile kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Elshan Rasulovi idaresindeki BH 4942 PB Ukrayna plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 CUN 645 otomobil park halindeki 11 AAP 618 plakalı park halindeki otomobile, BH 4942 PB Ukrayna plakalı otomobil ise dönerek diğer bir park halindeki 11M 0088 plakalı halk minibüsüne çarptı. Kazada 06 CUN 645 otomobil içinde yolcu olarak bulunan Sevil Sezer yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu! Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu! Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu! Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu!

Otomobil, Bilecik, Ukrayna, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
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