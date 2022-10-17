Son dakika haberi... 4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... 4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

17.10.2022 11:13

Son dakika haberi: 4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole uçtu.

4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole uçtu. Meydana gelen feci kazada 2 genç olay yerinde hayatını kaybederken 2 genç ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Araban karayolu Yavuzeli Karadağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu Yunus Emre Yıldırım idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobilin, Gaziantep istikametinden Araban istikametine seyir halindeyken Yavuzeli Karadağ mevkiinde direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

4 arkadaştan 2'si olay yerinde öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç sürücüsü Yunus Emre Yıldırım ile araçta bulunan Berkay Koçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cenazeler ailelerine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Gaziantep'in Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı Gaziantep haberi: Gaziantep'te huzur uygulaması: 22 gözaltı Gaziantep haberi: Gaziantep'te huzur uygulaması: 22 gözaltı Son dakika haberleri | OTOMOBİL DEVRİLDİ YUNUS EMRE VE BERKAY ÖLDÜ, 2 ARKADAŞLARI YARALI Son dakika haberleri | OTOMOBİL DEVRİLDİ YUNUS EMRE VE BERKAY ÖLDÜ, 2 ARKADAŞLARI YARALI
Kaynak: İHA

Yunus Emre Yıldırım, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... 4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement