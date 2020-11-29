Son dakika haber: 4 bacaklı doğan Somalili "parazitik yapışık ikiz", şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika

Somalili dört bacaklı "parazitik yapışık ikiz" ve ağır genitoüriner ve anorektal anomaliyle doğan bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Henüz 55 günlük olan bebek, Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "parazitik yapışık ikiz" ve genitoüriner malformasyon tanılarıyla dünyaya geldi.

"Parazitik yapışık ikiz" olmasının yanı sıra küçük bedeninde çok ağır anomalileri de bulunan bebeğin, yapılan görüşmelerin ardından Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmesine karar verildi.

Ameliyatın planlamasının ardından Somalili bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ayşenur Celayir'in koordinasyonunda uzman bir kadro tarafından operasyona alındı.

Multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilen operasyonda, Prof. Dr. Celayir'e, SBÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinden Plastik Rekonstrüktif Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Perçin Caşkan, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Talmaç, Anestezi Uzmanları Dr. Neslihan Başkılıç ve Dr. Ferah Alay Ünal da eşlik etti.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonda bebeğin, bir yandan fazlalık olan iki bacağı çıkarılırken, diğer taraftan da genitoüriner ve bağırsak sistemini ilgilendiren anomalileri de düzeltildi.

Öte yandan, doğumu sırasında erkek olduğu düşünülen bebeğin ameliyatı sırasında iç organlarından kız olduğu da anlaşıldı.

İlerleyen süreçte ayrık duran pubis kemiğinin yaklaştırılması için operasyona alınması planlanan bebeğe, daha sonra da genitoüriner rekonstrüksiyon ameliyatı yapılacak.

"Dünyaya örnek olabilecek işler yapılıyor"

Bebeğin Türkiye'ye geliş hikayesini anlatan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, hastanelerinin çok güçlü, köklü bir kurum olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Eser, bebeğin Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "parazitik yapışık ikiz" ve genitoüriner ve anorektal malformasyon tanılarıyla dünyaya geldiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Sonrasında bebek, Sağlık Bakanlığımız ile irtibata geçilerek sağlık turizmi kapsamında hizmet veren bir hastane olmamız sebebiyle hastanemize yönlendirildi. Hastanemiz hem ekipman hem insan gücü bakımından bu tür komplike ameliyatları yapabilecek, üst düzey hizmet verebilecek bir hastane. Dolayısıyla hastanemizde çocuk cerrahi hocamızın önderliğinde, ortopedi, plastik cerrahi, anestezi ve yeni doğan yoğun bakım ekibinin katılımıyla, üstün gayretleriyle çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi."

Bebeğin iyileşmesinin ardından ülkesine gönderileceğini aktaran Eser, "Ülkemiz çok başarılı bir Kovid-19'la mücadele sürecini atlatırken, bir yandan da hem ülke içinden hem de yurt dışından hastaları getirerek çok büyük bir gayretle hizmetlerine devam ediyor. Bu konuda ben de Sağlık Bakanlığımıza ve üniversitemize minnettarım. Biz hizmetlerimize en üst noktada devam ediyoruz. Bu tür güzel hizmetleri anlatmak lazım hem dünyaya hem ülkemize. Hakikaten çok güçlü bir ekibi var Sağlık Bakanlığının, çok güzel işler yapılıyor. Dünyaya örnek olabilecek işler yapılıyor. Ünümüzün dünyayı aşması, oralara ulaşması lazım." diye konuştu.

"Sorun milyonda bir doğumda görülüyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ayşenur Celayir de vakanın dünyada çok nadir görüldüğünü, bebekte "parazitik yapışık ikiz" durumunun yanı sıra çok anorektal ve genitoüriner anomalilerin (çift perine mesane ekstrofisi ve kloaka ekstrofisi) bulunduğunu söyledi.

Celayir, "Bunu yapışık ikiz gibi düşünebilirsiniz ama üst taraf gelişmemiş, sadece aşağıda dört bacak şeklinde gelişmiş ve yanında çok ağır bir genital malformasyon da beraberinde. Aslında genital malformasyonu çift sayılabilir. Bir taraf tam komplet gelişmiş, öbür taraf yarı gelişmiş şekildeydi. Biz bir ekip olarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanemizde plastik ve rekonstrüktif cerrahi olmadığı için SBÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinden Plastik Rekonstrüktif Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Perçin Caşkan, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Talmaç, anestezi uzmanı Dr. Neslihan Baş Kılıç ve Dr Ferah Alay Ünal ile operasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ekip çalışmasıyla önce parazitik olan bacakları çıkardıklarını, daha sonra da genital ve makat bölgesindeki cilt defektlerini bacaktaki fazlalık derilerle kapatacak şekilde flepler hazırladıklarını aktaran Celayir, ayrıca mesane ve kloaka ekstrofisilerini de onararak kapattıklarını, hastanın kaka yapmasını sağlayacak bir kolostomiyi de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Celayir, anne sütüyle beslenen, ayrıca damar yolundan da takviye edici beslenme ve ilaçlar kullanılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Literatürde taradığımız zaman daha çok Afrika ülkelerinde olmak üzere milyonda bir doğum şeklinde Türkçe olarak da 'parazitik yapışık ikiz' olarak adlandırılan bu anomali görülmekte. Bundan sonra 1-1,5 yaş civarında ayrık duran leğen kemiklerini döndürerek önden pubisi birbirine yaklaştıracağız. 6 ay, 1 yıl sonra genitoüriner rekonstrüksiyon ameliyatını yapmamız gerekiyor. Aşamalı olarak birkaç ameliyattan sonra daha normal bir yaşama kavuşacaktır. Dünya literatüründe bu hastalıkla ilgili az sayıda bildirilmiş vakalar mevcut. Değişik yerlerden parazitik ikizler olabiliyor. Dört bacaklı olgu sayısı çok fazla değil. Onlarca sayıda diyebilirim. Ülkemizden dünya literatürüne girmiş olanlardan bir yayına rastlamadım henüz. Belki literatüre kazandırılacak ilk vaka olabilir."

Celayir, bebeğin tedavisinin multidisipliner bir ameliyat yaklaşımının ardından, çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesinde gerek hemşirelik hizmeti, gerekse çocuk cerrahisi ekibinin özverili bakımıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Bebeğim Türkiye'de ameliyat olduğu için çok mutluyum"

Bebeğin annesi Muno Dahir de anomaliyi çocuk doğduktan sonra öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gideceğini öğrendikten sonra gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bu ameliyatın bizim ülkemizde yapılması zordu. Yüksek teknoloji ve doktorlarımız yoktur. Bundan dolayı buraya geleceğini öğrendikten sonra mutluluk hissettim. Şu anda operasyonlar geçirdi, tekrar geçireceğini de bize söylediler. İnşallah bir sonraki ameliyatlarla da daha iyi olur diye düşünüyorum. Türkler yardım ettiği için onlara çok teşekkür ederim. Buradaki doktorlara, hemşirelere çok teşekkür ederim."