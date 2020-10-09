Son dakika haber... 4 çocuk kayıp - Son Dakika

Uşak'ta kaybolan ve en son Kütahya'nın Pazarlar ilçesine giriş yaptığı belirlenen 4 çocuk aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta kaybolan Yusuf Çolak (15), Ahmet Yumuk (15), Ayşe Coşkun (14) ve Havva Coşkun'dan (12) 2 gündür haber alınamıyor. En son Kütahya'nın Pazarlar ilçesine giriş yapıldığı belirlenen çocuklar polis, jandarma, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından Kütahya'da aranıyor.

Yetkililer, çocukları görenlerin polis veya jandarmaya haber vermesini istedi. - KÜTAHYA