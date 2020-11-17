Son dakika haber... 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
17.11.2020 17:01
Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ merkezli, 4 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, aralarında aktif görevde olan 1 öğretmenin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli, 4 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, aralarında aktif görevde olan 1 öğretmenin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla Kahramanmaraş'ta 5, Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta 1'er kişi olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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