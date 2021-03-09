Son dakika haber... 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon; 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon; 13 gözaltı
09.03.2021 23:29
Gelen son dakika haberine göre İZMİR, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İZMİR, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de önceden adresleri belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alının 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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