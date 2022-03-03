Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

03.03.2022 13:01
Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU

Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın
Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın

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Çöp yüklü tır, alev alev yandı Çöp yüklü tır, alev alev yandı

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 4 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika


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