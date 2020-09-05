Son dakika haber! 4. kattan düşen Afgan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Karaman'da bir apartmanın 4. katından düşen Afganistan uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 246. Sokak'ta 4. kattaki evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki İlyas Ayınger, beton zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
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