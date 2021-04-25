Son dakika haber... 4 kişinin can verdiği kazada hasar gören araçlar vinç ile kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... 4 kişinin can verdiği kazada hasar gören araçlar vinç ile kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre 4 kişinin can verdiği kazada hasar gören araçlar vinç ile kaldırıldı Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalarak karşı şeride geçen ve 11 araca çarparak durabilen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

4 kişinin can verdiği kazada hasar gören araçlar vinç ile kaldırıldı HATAY - Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalarak karşı şeride geçen ve 11 araca çarparak durabilen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Harbiye Mahallesi mevkiinde seyir halinde giden 06 AT 1509 plakalı vinç freni boşalarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetinin kaybolmasının ardından karşı şeride geçen vinç beraberinde 11 araca çarptı. Yaşanan feci kazada 31 T 208 plakalı takside bulunan Özcan İnal ve Eda Demirel hastanede, vinç şoförü Mehmet Sultanoğlu ve taksi şoförü Zülfikar Göçmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 şahıs ise N.K, S.K, F.K ve S.C hastaneye kaldırıldı. Yaşanılan olayın ardından arama kurtarma ekipleri ve emniyet ekipleri seferber olurken, kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

Son Dakika

Kandil'de tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla vuruldu

Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı

Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı

Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata

Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş