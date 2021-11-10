YOĞUN BAKIMDAKİ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün dereye düştüğü kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ağır yaralanan lise birinci sınıf öğrencisi Rabia Üst (14), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİRSEN GİRİŞ DE TOPRAĞA VERİLDİÖğrenci servisi midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Birsen Giriş (51) de Derince ilçesinde toprağa verildi. 2 çocuk annesi Giriş'in, Gebze'ye kız kardeşini ziyaret etmek için gittiği belirtildi. Giriş'in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.