Son dakika haber: 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber: 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

13.03.2021 17:44
Son dakika haber: 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bursa'da 4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzgün olduğunu söyleyen sürücü Faruk E. "Aracımın frenleri patladı. Selektör yapıp kornaya basarak seyrettim. Kırmızı ışık yandığı için araçlar kaçamadı. Çarpmaya engel olamadım" dedi.

Kaza, Bursa- Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Faruk E., Sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyledi. Faruk E. " Rampa aşağı indiğim esnada TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm", sözlerine yer verdi. Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika haber: 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Ankara, Kestel, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Avı yasak karacayı avlayan 3 şahıs, suçüstü yakalandı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı 'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi         
19:00
Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti         
18:56
İstanbul kırmızı kategoriye dönecek mi? Vali Yerlikaya, umutlu konuştu İstanbul kırmızı kategoriye dönecek mi? Vali Yerlikaya, umutlu konuştu         
18:26
Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
17:51
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi         
16:08
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 19:20:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: 4 kişinin ölümüne sebep olan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei