Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu

24.11.2020 11:30

Edinilen son dakika haberine göre - 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu Kütahya'da geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, derhal ameliyata alındı Kütahya'da geçirdiği iş kazası sonucu elinden ciddi şekilde yaralanan Cemal Güngör, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 saat...

- 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu

Kütahya'da geçirdiği iş kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, derhal ameliyata alındı

ESKİŞEHİR - Kütahya'da geçirdiği iş kazası sonucu elinden ciddi şekilde yaralanan Cemal Güngör, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından elini kaybetmekten kurtuldu.

Çalıştığı fabrikada iş kazası geçirerek yaralanan Güngör, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık durumun kritik olduğunu görülünce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığı yara sonucunda neredeyse elini kaybetmek üzere olan talihsiz adam burada hemen ameliyata alındı. Mikroskop altında yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda Cemal Güngör uzuv kaybından kurtarıldı. Ameliyatta Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, El Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Kenan Güvenç ve Op. Dr. Serhat Atalay Eviş görev aldı.

"Elim eski haline döneceği için çok mutluyum"

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten doktorlar, Güngör'ün elini tam fonksiyonla kullanabildiğini ve fizik tedavi ile tam iyileşmenin gerçekleşeceğini söyledi. Kazanın ardından hemen hemen Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldiklerini ve ilk müdahalenin burada yapıldığını aktaran Cemal Güngör, erken ve doğru müdahale sayesinde elini kaybetmekten kurtulduğunu söyledi. Doktorların psikolojik olarak da kendisine destek olduğunu ifade eden Güngör, "İki bant arasına elim kontrolsüz bir şekilde girdi. Kendimi kurtaramadım o sırada. Elimin ön tarafında parmaklarda dahil olmak üzere bir yaralanma hissettim. Burada uzmanların olduğunu duyduk ve direkt buraya geldik. İlk müdahale burada yapıldı. İlk olarak damarların gelişmesini beklediler ve daha sonra ölü bölge olduğunu anladıkları zaman operasyona geçtiler. Ameliyattan sonra çok iyi hissediyorum. Ameliyattan önce psikolojik olarak da çok kötüydüm ama ameliyattan sonra doktorlar bana psikolojik anlamda da destek oldu. Şimdi kendimi daha iyi ve daha güvende hissediyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü doktorların bu ilgi ve alakasıyla daha iyileşeceğini tahmin ediyorum. Bu ciddi rahatsızlık benim başka bir arkadaşıma daha olmuştu. Gerçekten ani müdahale olmamış olsa veya bilen bir kişi müdahale etmemiş olsaydı, bu halde olacağını tahmin etmiyorum. O arkadaş şu anda daha kötü bir durumda ama ben şimdi hem psikolojik olarak hem de elimin eski çalışma sistemine döneceği için çok mutluyum. Böyle bir ekibe denk geldiğim için çok huzurluyum" şeklinde konuştu.

"Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz"

Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini ve kazazedeyi yakın bir zamanda taburcu etmeyi planladıklarını söyleyen Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, "Hastamız 40 yaşlarında, Kütahya'da ciddi bir el yaralanması geçirmiş. Daha sonra acil olarak bizim hastanemize sevk edildi. Hastanın sol elinin avuç içine kadar tamamına yakını parçalanmış ve yaralanmış dokulardan oluşmaktaydı. Hasta takibe alındı ve bu süre zarfında avuç içinin tamamına yakın dokunun ölmüş olduğu için hastaya özel ekipli bir ameliyat planlandı. Yumuşak bir doku örtüsüyle birlikte sol el yaralanma bölgesi onarıldı. Hastanın ameliyatı yaklaşık olarak 4 saat sürdü. Mikroskop altında gerçekleştirildi. Ameliyatımıza el cerrahıyla birlikte, 2 tane plastik cerrahi uzmanı da dahil olmuştur. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirilmiştir. Hastamızı yakın bir zamanda taburcu etmeyi planlamaktayız. Herhangi bir cerrahi veya diğer komplikasyonlarla karşılaşılmamıştır. Bu ameliyatlar için özel ekipmanlar, mikroskop ve tecrübeli insanlar gerekmektedir. Bizim hastanemizde de el cerrahımızla birlikte bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek bir ekibe sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Cilt örtüsü oturduğunda tam işlev bekliyoruz"

Kazazedenin kolundan alınan cilt ile elde gerçekleşen deri kaybının giderildiğini anlatan El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kenan Güvenç, "Avucunun iç kısmının neredeyse tamamına yakınında ciltte ölme mevcuttu. Bu kısım temizlenerek ön kol kısmından alınan damarlı ciltle beraber bu cilt kaybı giderildi. Hareketlerinde herhangi bir kısıtlılık beklemiyoruz. Bu koyduğumuz cilt örtüsü de yerine tamamen oturduktan sonra tamamına yakın bir işlev bekliyoruz. Parmağında kırıklar da var hastanın, bu yüzden bir süre daha alçıda kalacak. Sonrasında fizik tedaviye yönlendireceğiz. Çok özellikli bir ameliyat oldu. Ekip olarak yapmak gerekiyor bu tür ameliyatları. Şehir hastanemizde bu tür ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılıyor" dedi.

Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu
Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu
Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu
Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu

Şehir Hastanesi, Eskişehir, İş Kazası, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | 4 saat süren operasyonla elini kaybetmekten kurtuldu - Son Dakika


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