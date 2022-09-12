Son dakika haber: 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haber: 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

12.09.2022 11:43

Son dakika haberi... SİVAS'ta 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Ayşe Kıratik (54) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Ayşe Kıratik (54) hayatını kaybetti.

Olay saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Ayşe Kıratik, balkon penceresinden dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kıratik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Çarşıbaşı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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