Son dakika haber | 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

17.10.2022 12:14
Son dakika haber | 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 çocuk annesi Hanife Bayhan dördüncü kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 çocuk annesi Hanife Bayhan dördüncü kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hanife Bayhan (60) isimli kadın bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Bayhan'ın cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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