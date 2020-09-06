Son dakika haber... 4 yaşındaki çocuk, inşaatta başından yaralanmış bulundu

Son dakika haberine göre BURSA'da, inşaat halindeki binadan ses gelmesi üzerine kontrole giden mahalleli, A.A. (4) isimli yabancı uyruklu erkek çocuğunu başından taşla yaralanmış buldu.

BURSA'da, inşaat halindeki binadan ses gelmesi üzerine kontrole giden mahalleli, A.A. (4) isimli yabancı uyruklu erkek çocuğunu başından taşla yaralanmış buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çocuğun yine yabancı uyruklu Y.B. (10) ile birlikte yürüyerek, sokağa geldiğini belirledi. Y.B. adlı erkek çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay, saat 13.00 sıralarında, Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binadan inleme sesi duyan mahalle sakinleri, kontrol için geldiğinde yabancı uyruklu A.A. isimli erkek çocuğunu başından yaralı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından taşla yaralandığı belirlenen A.A.'ya ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Gürsu ilçesindeki Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. A.A.'nın evinin adresini belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. A.A.'nın, yabancı uyruklu Y.B. adlı erkek çocuğuyla birlikte yürüdüğü belirlenince adres tespiti yapıldı. Y.B., polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 18:02 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... 4 yaşındaki çocuk, inşaatta başından yaralanmış bulundu - Son Dakika

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