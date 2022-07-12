Son dakika haber... 40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... 40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada

12.07.2022 15:53

Son dakika haberi... 40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 günlük bebek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 günlük bebek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. idaresindeki 60 AAD 418 plakalı otomobil ile Selahattin S. yönetimindeki 55 DM 248 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 60 plakalı otomobilde bulunan 40 günlük Yağız Ş. adlı bebek yaralandı. Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında Son dakika haber | 3 kişinin ağır yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında Son dakika haber! Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada Son dakika haber! Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oülu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:28:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... 40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement