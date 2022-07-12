Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. idaresindeki 60 AAD 418 plakalı otomobil ile Selahattin S. yönetimindeki 55 DM 248 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 60 plakalı otomobilde bulunan 40 günlük Yağız Ş. adlı bebek yaralandı. Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... 40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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