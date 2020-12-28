Son dakika haber: 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, bir takside yaptıkları aramada, Aydın cezaevinden firar eden ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çok sayıda suça karışmış K.Ç. ile birlikte toplam 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu; Aydın cezaevinden firar eden ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'yaralama' ve 'gasp' suçlarından aranan K.Ç.'nin kentte olduğunu belirledi. Polisin yaptığı takibin ardından şüphelinin bir takside olduğu tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonla K.Ç. olduğu taksi durduruldu. Takside K.Ç. ile birlikte Ç.Ç., M.Ö., C.F.T. ve A.T.P. de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise, 150 gram sentetik Kannabinoid maddesi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2'si ise serbest kaldı.