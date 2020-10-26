Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu - Son Dakika

Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu

26.10.2020 11:32

Edinilen son dakika haberine göre 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu Batman'da yaşayan 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır'da uygulanan fitoterapi, yumurta detoksu, PRP ve akupunktur tedavisi ile son buldu.

41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu

DİYARBAKIR - Batman'da yaşayan 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır'da uygulanan fitoterapi, yumurta detoksu, PRP ve akupunktur tedavisi ile son buldu.

Batman'da yaşayan 41 yaşındaki 15 yıllık evli G.C., bu süre içinde çocuk sahibi olmak için birçok ilde tedavi gördü. Gördüğü bütün tedavi sonuçları negatif çıkınca ailede umutlar tükenmeye başladı. Tedavi için pes etmeyip arayışta olan G.C. ve eşi, arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Eşiyle birlikte tedaviye giden G.C.'ye yapılan tahliller sonucu yumurta tembelliği teşhisi konuldu. G.C., gördüğü fitoterapi, yumurta detoksu, PRP ve akupunktur tedavileri sonucu hamile kaldı.

"Çocuk sahibi olmada başarılı olmanın yolu, doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru hekimdir"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer hastasının 41 yaşında olduğunu ve şehir dışından arkadaş tavsiyesiyle kliniklerine geldiğini söyledi. Hastanın 6 defa tüp bebek başarısızlığı ve ileri derecede yumurta tembelliği olarak kliniklerine geldiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Başka hastanelere, merkezlere, illere baktığında bazı durumlarda yumurta tembelliğine bağlı olarak tüp bebeğin yapılamadığı durumlarda olmuş. Yumurta tembelliğine bağlı olarak tüp bebek iptal olmuş. Burada tüp bebekte başarılı olmanın yolu, iyi sperm, iyi yumurta ve iyi bir embriyo olması gerekiyor. Eğer iyi yumurta elde edemezseniz gebelik elde etme şansımız çok çok zayıf olur. Bu hastamızı da biz detaylı değerlendirdik, hormonlarına baktık ve durumu değerlendirdiğimizde ileri derecede yumurta tembelliği olarak yorumladık. Yumurta tembelliği tedavisinde ilk önce üçlü tedavi uyguladık. Buradaki üçlü tedavide hastaya ilk önce fitoterapi ile yumurta detoksu yapıyoruz. Buradaki yumurtaların gelişimini sağlayan hormon bozucu maddelerin dışarı atılmasını sağlıyoruz. Bu çok önemli bir tedavi. Biz burada hastaya göre ve hastanın durumuna göre, genel durumuna göre bu planı yapıyoruz. İkinci uygulamamız biz burada hem yumurtaların hem de uterusun gelişmesini sağlamak için akupunktur tedavisi yaptık. Buradaki amacımız hormon dengesini sağlayarak yumurtaların kalitesini artırmaya çalıştık. Temel hedefimiz bu oldu. Tabi aynı zamanda 6 defa başarısız tüp bebek denemesinin vermiş olduğu ciddi bir stres yük, psikolojik yük vardı. Üçüncü bir uygulamamız biz burada yumurtaların daha aktive olması için PRP tedavisi ile yumurtaları güçlendirmeye çalıştık. Tabi bu üçlü kombinasyondan sonra biz hastanın yumurtalarını güçlendirdik ve hormon düzeyleri düştükten sonra biz tüp bebek yapmaya karar verdik. Hasta ciddi anlamda umutsuzdu ve olmayacak diye hep düşünüyordu. En sonunda da yumurtaları topladık ve transfer işlemini gerçekleştirdik. Transfer öncesi ve transfer sonrası akupunktur uygulaması yaptık. Amacımız rahim duvarının tutulma gücünü artırmak için ve aynı zamanda rahmin kasılmasını engellemeye çalıştık ve 12 sonra büyük bir heyecanla bu hastamızı takip ettik. 12 gün sonra gebelik haberini aldık. Hasta gebelik haberini aldıktan sonra inanamadı, ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Çocuk sahibi olmada başarılı olmanın yolu, doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru hekim olması çok önemli. Burada hastaya özgü tedavi uygulamak önemli" dedi.

41 yaşındaki G.C. ise Batman'dan geldiğini, 15 yıllık evli olduğunu kaydetti. Batman, Siirt, Diyarbakır'da tüp bebek yaptırdığını aktaran G.C., "En son Hakan hocayı söylediler, buraya geldim. Burada çok şükür oldu. Hayal kırıklıklarım oldu. Ama pes etmedik, buraya geldik ve burada mutlu sona ulaştık. PRP, akupunktur bunların hepsi bende uygulandı. İlaç tedavisi başladı, sonra yumurta toplama, transfer oldu. Transferden sonra mutlu haberi aldık çok şükür. Keseyi de gördük" şeklinde konuştu.

Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu
Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu
Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu
Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu

Diyarbakır, Yumurta, Batman, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:03
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı         
11:45
6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı         
11:26
Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi         
10:56
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi         
09:45
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı         
09:24
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 12:25:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei