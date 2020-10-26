Son dakika haber! 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu - Son Dakika

41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi Diyarbakır'da son buldu

DİYARBAKIR - Batman'da yaşayan 41 yaşındaki kadının 15 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır'da uygulanan fitoterapi, yumurta detoksu, PRP ve akupunktur tedavisi ile son buldu.

Batman'da yaşayan 41 yaşındaki 15 yıllık evli G.C., bu süre içinde çocuk sahibi olmak için birçok ilde tedavi gördü. Gördüğü bütün tedavi sonuçları negatif çıkınca ailede umutlar tükenmeye başladı. Tedavi için pes etmeyip arayışta olan G.C. ve eşi, arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Eşiyle birlikte tedaviye giden G.C.'ye yapılan tahliller sonucu yumurta tembelliği teşhisi konuldu. G.C., gördüğü fitoterapi, yumurta detoksu, PRP ve akupunktur tedavileri sonucu hamile kaldı.

"Çocuk sahibi olmada başarılı olmanın yolu, doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru hekimdir"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer hastasının 41 yaşında olduğunu ve şehir dışından arkadaş tavsiyesiyle kliniklerine geldiğini söyledi. Hastanın 6 defa tüp bebek başarısızlığı ve ileri derecede yumurta tembelliği olarak kliniklerine geldiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Başka hastanelere, merkezlere, illere baktığında bazı durumlarda yumurta tembelliğine bağlı olarak tüp bebeğin yapılamadığı durumlarda olmuş. Yumurta tembelliğine bağlı olarak tüp bebek iptal olmuş. Burada tüp bebekte başarılı olmanın yolu, iyi sperm, iyi yumurta ve iyi bir embriyo olması gerekiyor. Eğer iyi yumurta elde edemezseniz gebelik elde etme şansımız çok çok zayıf olur. Bu hastamızı da biz detaylı değerlendirdik, hormonlarına baktık ve durumu değerlendirdiğimizde ileri derecede yumurta tembelliği olarak yorumladık. Yumurta tembelliği tedavisinde ilk önce üçlü tedavi uyguladık. Buradaki üçlü tedavide hastaya ilk önce fitoterapi ile yumurta detoksu yapıyoruz. Buradaki yumurtaların gelişimini sağlayan hormon bozucu maddelerin dışarı atılmasını sağlıyoruz. Bu çok önemli bir tedavi. Biz burada hastaya göre ve hastanın durumuna göre, genel durumuna göre bu planı yapıyoruz. İkinci uygulamamız biz burada hem yumurtaların hem de uterusun gelişmesini sağlamak için akupunktur tedavisi yaptık. Buradaki amacımız hormon dengesini sağlayarak yumurtaların kalitesini artırmaya çalıştık. Temel hedefimiz bu oldu. Tabi aynı zamanda 6 defa başarısız tüp bebek denemesinin vermiş olduğu ciddi bir stres yük, psikolojik yük vardı. Üçüncü bir uygulamamız biz burada yumurtaların daha aktive olması için PRP tedavisi ile yumurtaları güçlendirmeye çalıştık. Tabi bu üçlü kombinasyondan sonra biz hastanın yumurtalarını güçlendirdik ve hormon düzeyleri düştükten sonra biz tüp bebek yapmaya karar verdik. Hasta ciddi anlamda umutsuzdu ve olmayacak diye hep düşünüyordu. En sonunda da yumurtaları topladık ve transfer işlemini gerçekleştirdik. Transfer öncesi ve transfer sonrası akupunktur uygulaması yaptık. Amacımız rahim duvarının tutulma gücünü artırmak için ve aynı zamanda rahmin kasılmasını engellemeye çalıştık ve 12 sonra büyük bir heyecanla bu hastamızı takip ettik. 12 gün sonra gebelik haberini aldık. Hasta gebelik haberini aldıktan sonra inanamadı, ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Çocuk sahibi olmada başarılı olmanın yolu, doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru hekim olması çok önemli. Burada hastaya özgü tedavi uygulamak önemli" dedi.

41 yaşındaki G.C. ise Batman'dan geldiğini, 15 yıllık evli olduğunu kaydetti. Batman, Siirt, Diyarbakır'da tüp bebek yaptırdığını aktaran G.C., "En son Hakan hocayı söylediler, buraya geldim. Burada çok şükür oldu. Hayal kırıklıklarım oldu. Ama pes etmedik, buraya geldik ve burada mutlu sona ulaştık. PRP, akupunktur bunların hepsi bende uygulandı. İlaç tedavisi başladı, sonra yumurta toplama, transfer oldu. Transferden sonra mutlu haberi aldık çok şükür. Keseyi de gördük" şeklinde konuştu.