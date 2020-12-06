45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar - Son Dakika

45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar

06.12.2020 15:17

45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar 45 yıldır yöresel kıyafetleri dikerek geçimlerini sağlıyorlar Denizli'de 45 yıldır bölgenin kültürel mirası haline gelen efe kıyafetlerinden para kazanan Urlu ailesi, mesleği babadan oğluna geçirerek yaşatmak istiyor.

45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar

45 yıldır yöresel kıyafetleri dikerek geçimlerini sağlıyorlar

DENİZLİ - Denizli'de 45 yıldır bölgenin kültürel mirası haline gelen efe kıyafetlerinden para kazanan Urlu ailesi, mesleği babadan oğluna geçirerek yaşatmak istiyor. Bölgenin tek üreticisi olarak kalan Urlu ailesi, efe kıyafetlerinin sadece okulların özel gösterilerinde kullanıldığını belirtti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Urlu ailesi 45 yıldır efe kıyafetleri dikerek geçimini sağlıyor. Bölgedeki tek üretici olma özelliği taşıyan aile mesleği babadan oğla devir ederek yaşatıyor. 45 yıl önce mesleğe başlayan Mehmet Urlu, mesleği oğullarına bıraktığını onlarında başarılı olduğunu ifade etti. Avrupa'dan da siparişlerin geldiğini belirten baba Mehmet Urlu, "Artık mesleği bıraktım ve oğlanlara verdim. Oğlanlar çok başarılı oldular. Şuanda pandemi dolayısıyla artık nakış yapıyorlar. Bende büyük makine var iş geldiği zaman nakışı bırakıp bu işe devam ediyorlar. Avrupa'dan tek tük işler geliyorlar ama Türkiye'den pek yok. Kostümlerden dolayı ayağımızdaki pantolonları dahi dikecek zaman bulamıyoruz. Onun için işler güzel oluyor ama sadece pandemi dolayısıyla biraz azaldı" dedi.

"Pandemi baya etkiledi"

20 yıldır abisi ile beraber babalarından mesleği devir aldıklarını belirten Hüseyin Urlu, genellikle Ege yöresi kıyafetleri diktiklerini belirtti. Pandemiden dolayı okulların kapanmasıyla siparişlerin azaldığını belirten Hüseyin Urlu, "20 yıldan beri buradayım. Babamdan kalma mesleğimiz ve abimle beraber halk oyunları kıyafeti yapıyoruz. Genellikle Zeybek, Ege yöresi, Türkiye'ye ait her yöre kıyafetleri yapmaktayız. Genellikle Ege bölgesi Zeybek kıyafeti ağırlıkla yapıyoruz. İnşallah gelecek nesillere de aktarırız. Temennimiz bir an önce okulların açılması ve bu pandemi baya etkiledi. İnşallah kısa zamanda okullarımız açılır" diye konuştu.

45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar
45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar

Denizli, Türkiye, Tavas, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi
İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor         
15:02
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi         
14:53
Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı         
14:49
Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek         
14:32
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 15:44:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 45 yıldır babadan oğula yöresel kıyafet dikiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei