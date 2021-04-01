Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

01.04.2021 14:11
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında 5 ev, 2 otomobil ve bir motosiklet küle döndü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında 5 ev, 2 otomobil ve bir motosiklet küle döndü. Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıkarken, evleri küle dönen vatandaşlar sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'ndeki bir evin kalorifer kazanının yakıt tankının patlaması sonucu yan evlere de sıçrayan yangın aynı sıradaki 4 evi, bir motosikleti ve yolun karşısında bulunan 2 araç ile bir evin yanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi çabalarıyla yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın sonunda yangını söndürebildi. Yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise olay yerine gelen ambulanslardaki sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Yangın sırasında da mahalleye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin gün içinde yeniden gittiği mahallede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında 5 ev, 2 araba ve bir motosiklet küle dönerken, evleri yanan vatandaşlar gün ağarınca evlerinde sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yangından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını kaydeden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Kalorifer kazanının patlamasıyla çıkan yangın sonucu kalorifer kazanının yanında mazot deposu varmış onun da erimesiyle birlikte dışarıya çıkan mazotlar etrafındaki evlere de sıçramış 3-4 evimiz yanmış yol üstündeki araçlar da yanmış. Allah beterinden korusun. Biz belediye olarak ve devletimizin diğer kurumları da yangına maruz kalmış vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır biz de belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar onların yanındayız. Allah beterinden korusun. Yaralı yok, dumandan birkaç vatandaşımızın etkilenmesi söz konusu başka bir durum yok" dedi.

Yangında evi yanan Hasan Sayman, "Komşunun evinde çıkıyor oradan bizim eve sıçramış. Mazot tankının delinmesiyle başlamış. Gördüğünüz gibi evde hiçbir şey kalmamış. Ben evde değildim yangından sonra haber aldım. Evde kimse yoktu Manisa'daydık, geldiğimizde de bu şekilde evi gördük. Evde 150-200 bin TL civarında zararımız var. Evde hiçbir şey kalmamış. Oturulamayacak hale gelmiş" diye konuştu.

Kalorifer kazanının yakıt tankının patlaması sonucu yangının çıktığı ev sahibi Şevket Erdem ise şunları söyledi: "Kat kaloriferinden başladı, sıçrama yaptı. Arka tarafta eşyalar vardı çatıda köpükler vardı mazot tankı vardı mazot tankına sıçramış. 4 komşunun evinde de zarar var. Evler kullanılamayacak hale gelmiş. Evde yalnızdım. Söndürmeye çalıştım başaramadım. İtfaiye gelene kadar yangın büyüdü." - MANİSA

Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Saruhanlı, Otomobil, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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