Son dakika haber! 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 tutuklama - Son Dakika

MALATYA merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 44'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 800 polis, Malatya, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 675 uyuşturucu hap, 185 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla bırakıldı.