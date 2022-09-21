5'İNCİ KATTAN ATLAMAK ÜZEREYKEN, JANDARMA KOMUTANI ÇEKEREK KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

5'İNCİ KATTAN ATLAMAK ÜZEREYKEN, JANDARMA KOMUTANI ÇEKEREK KURTARDI

21.09.2022 17:39

ANTALYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katına çıkan M.K. (25) adlı kadın, atlamak isterken, kendisini içeri doğru çeken Konaklı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş İbrahim Altunkaya tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katına çıkan M.K. (25) adlı kadın, atlamak isterken, kendisini içeri doğru çeken Konaklı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş İbrahim Altunkaya tarafından kurtarıldı.

Olay, Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K. adlı kadın, 5 katlı binanın üst kat penceresinden alt taraftaki çatıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibi de kadının bulunduğu yere çıktı. Burada ekipler, ikna çalışmalarına başlarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş İbrahim Altunkaya da kadının arkasındaki pencereden yaklaştı. M.K. çatı üzerinde ayakta durduğu sırada hamle yapan Altunkaya, kadını duvara doğru çekip kurtardı. M.K., kontrol amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

YORUMLAR
500
İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Konaklı, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK ÜZEREYKEN, JANDARMA KOMUTANI ÇEKEREK KURTARDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK ÜZEREYKEN, JANDARMA KOMUTANI ÇEKEREK KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement