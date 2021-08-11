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Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu

11.08.2021 13:28
Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay İzmit ilçesi, Yahyakaptan Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 kattaki dairede yaşayan O.S. isimli vatandaşın evin odasından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen bir vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu
Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu
Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 5 katlı binada çıkan yangında hastanelik oldu - Son Dakika


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