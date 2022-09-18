5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti
18.09.2022 13:56
Antalya'nın Finike ilçesinde, Alaattin Ergüç isimli şahıs sabah saatlerinde sevgilisinin evine gitti. Sevgilisinin kapıyı açmamasına üzerine 5 katlı binanın çatısından en üst kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışan Ergüç, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Antalya'da Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı. Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Finike, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.