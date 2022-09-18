5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti

18.09.2022 13:56
5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, Alaattin Ergüç isimli şahıs sabah saatlerinde sevgilisinin evine gitti. Sevgilisinin kapıyı açmamasına üzerine 5 katlı binanın çatısından en üst kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışan Ergüç, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'da Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü.

5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı. Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Finike, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:26 Boşanmak üzere olduğu eşini katletti, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
13:56 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:36 Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
13:09 Başarılı oyuncu Gülcan Arslan leoparlı bikinisiyle derede poz verdi! Takipçilerinin beğenisini topladı
13:09 Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 14:48:55. #1.11#
SON DAKİKA: 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement