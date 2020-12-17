Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi - Son Dakika

Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi

17.12.2020 13:52
Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi, System.String[]

Son dakika haber... İZMİR'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin iddianame hazırlandı.

İZMİR'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede kaptan Adem Demir için 22.5 yıl hapis cezası istendi.

Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos'ta denize açılan içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egemm' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem D.'yi kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un ise teknenin batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde 23 gün sonra cesedi bulundu.

'ASLİ KUSURLU BULUNDU'5 kişinin öldüğü tekne faciası ile ilgili soruşturma tamamlardı. Hazırlanan iddianame, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayla ilgili bilirkişi raporu yer aldı. Bilirkişi raporunda teknenin yolcu kapasitesinin en fazla 5 kişi olduğu belirtilirken, 10 kişiyle denize açıldığı için alabora olma riskinin çok yüksek olduğunun altı çizildi, kaptan Adem Demir'in 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.Kaptan Demir'in, teknedekilerin çocuğunun çocuk olduğu için sayıyı önemsemediğini, denize açılmadan önce iki duble alkol aldığını, ancak sarhoş olmadığını belirttiği savunması da iddianamede yer aldı.

İddianamede; tekneye kapasitesinden fazla yolcu alması ve alkollü olması nedeniyle bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen Demir'in, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan  22.5 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi.


Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi
Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi
Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi

Adem Demir, İddianame, Ağustos, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 5 kişinin öldüğü tekne faciasında kaptan için 22.5 yıl hapis istendi - Son Dakika


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