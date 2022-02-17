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Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında

17.02.2022 14:29
Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'da bir otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'da bir otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde çevre kara yolunda meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Solak yönetimindeki 19 AJ 993 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait 112 ambulans, İskilip kavşağında Hasan Şentürk yönetimindeki 19 UF 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans yol ortasına devrildi. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Tevfik Güney, Hanife Çakal ile hasta ve hasta yakını Hülya Kaçar ve Ali Abbas Kaçar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil ile çarpışan otomobilin çarpışmanın ardından savrularak devrildiği, kazayı gören vatandaşların ise yardıma koştuğu görülüyor. - ÇORUM

Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında

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Ambulans, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 5 kişinin yaralandığı ambulans kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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