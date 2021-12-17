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Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI - Son Dakika

Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI

17.12.2021 10:58

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, şehadetlerinin 5'inci yıl dönümünde olayın meydana geldiği alanda anıldı.

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, şehadetlerinin 5'inci yıl dönümünde olayın meydana geldiği alanda anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, Kayseri Komando Tugayında geçmiş yıllarda askerlik yapan yüzlerce mavi bereli de yer aldı.

17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, terör örgütü PKK tarafından Talas Bulvarı üzeri Erciyes Üniversitesi otobüs durakları önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker de yaralanmıştı. Saldırının 5'inci yıl dönümünde olayın meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan gazi Mustafa Uçar, hainlerin amaçlarına ulaşamadığını ifade ederek, '17 Aralık 2016 tarihinde bulunduğumuz noktada gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu 15 silah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın büyük acısı içerisindeyiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, "Bilindiği üzere bundan 5 yıl önce Kayserimizde hain saldırı oldu. Bu hain saldırıda 15 fidanımızı şahadete uğurladık. Yine 54 gazimiz yaralanarak, bu vatana katkıda bulundular. 15 şehidimize Allah'tan rahmet, burada bulan ailelerimize sabırlar diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı anıt önünde Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Program sonunda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törene katılan şehit ailelerine ve anıta karanfil ve gül bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren anıt önüne gelen vatandaşlar da anıta çiçekler bıraktı. Anma etkinliklerine geçmiş yıllarda vatani görevlerini 1'nci Komando Tugayında yapmış yüzlerce mavi bereli komando da katıldı. Komandolar, şehit askerlerin isimleri sayarak hep birlikte 'Burada' diye bağırdı. Tören anma etkinliğinin ardından sona erdi.

Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI
Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI
Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI
Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI

Kayseri, Aralık, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 5 YIL ÖNCE TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN 15 ASKER ANILDI - Son Dakika
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