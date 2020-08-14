Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde - Son Dakika

Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde

Son dakika habere göre Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, pandemi nedeniyle amatör liglerde kalan maçlar tamamlanamadığı için Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmesine karar verdi.

Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde, System.String[]

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, pandemi nedeniyle amatör liglerde kalan maçlar tamamlanamadığı için Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakır spor'un Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmesine karar verdi. Aynı puana sahip olan Çınar Belediyespor da Bölgesel Amatör Ligine (BAL) terfi etti.

Üst üste üç sezon lig çıkarak yeni bir rekora imza atan 52 yıllık kulübün yıllar sonra elde ettiği bu başarı kentte sevinçle karşılandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran şampiyonluğu çok sayıda eski futbolcu ve spor adamı da paylaştı. Diyarbakır, sporda tarihi bir gün yaşadı. 24 Haziran 1968 tarihinde kurulan ve 13 yılı Türkiye Süper Ligi olmak üzere 45 yıl boyunca profesyonel liglerde mücadele eden ancak 2012 yılında ilk kez amatör lige düşen Diyarbakırspor'un yıllar sonra BAL'a yükselmesi kentte sevinç rüzgarları estirdi. Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, pandemi nedeniyle amatör liglerde kalan maçlar tamamlanamadığı için Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un BAL'a yükselmesine karar verdi. Kararın ilan edilmesinden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Binlerce sporsever, spor adamı ve eski futbolcu şampiyonluğu paylaşarak taraftarların duygularına ortak oldu.

Yeni bir rekora imza attı

1975-76 sezonunda 3. Lig'den 2. Lige ve 1976-77 sezonunda da 2. Ligden 1. Lige yükselerek Türkiye'de üst üste iki lig çıkan ilk takım olma ünvanını elinde bulunduran Diyarbakırspor, yeni bir rekora imza attı.

2. Amatör Ligine kadar gerileyen Diyarbakırspor, 2017-2018 sezonuda 2. Amatör'den 1. Amatöre, 2018-2019 sezonunda 1. Amatörden Süper Amatöre ve bu sezon da Süper Amatörden BAL Ligine çıkarak üst üste üç sezonda üç lig yükselmiş oldu. Başarının ardında paylaşımlar yapan taraftarların önümüzdeki günlerde kentte mini bir kutlama yapması bekleniyor.

"Başarıdan dolayı çok mutluyuz"

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek kararı veren Futbol Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Karakoç, "Sezon başında BAL Ligine yükselme sözünü vermiştik. Her sene bir lig hedefiyle yola çıkmıştık. Bunun ilk adımını başardık. Doğru ve adil karar veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve bu işin mimarı olan Ali Düşmez'e teşekkür ediyoruz. Diyarbakırspor aşkıyla mücadele veren teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederek, desteklerini esirgemeyen spor basınımıza, taraftarlarımıza, kent dinamiklerine ve spor taban birliklerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Diyarbakırspor, yıllar sonra kente heyecan getirdi. Ancak burada durmaması lazım. Her sene lig çıkması ve en kısa zamanda hak ettiği üst liglere çıkması lazım. Bunun için bundan sonra kentin takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Herkes elini taşın altına sokmalıdır" dedi.

"Hayatımızın en anlamlı şampiyonluğu oldu"

Diyarbakırspor Teknik Direktörü Aytekin Yıldırım ise tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını dile getirdi. Yıldırım, "Diyarbakırspor çocukluğumuzun hayalidir. Diyarbakırspor ile büyüdük. Bizim için spor kulübünden çok ötedir. Hayatımızın en anlamlı şampiyonluğu oldu. Başta başkanımız Ekrem Karakoç ve futbolcularımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın hakkı ödenmez,onlar her yerde yanımızda oldu. İnşallah şehir takıma sahip çıkar. Diyarbakırspor olmadan bölgede futbol gelişmez" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde - Son Dakika Spor
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