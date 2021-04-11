SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı - Son Dakika

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı

11.04.2021 17:43

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı-72.4 kilometrelik Spor Toto Konya - Konya etabının birinci ayağını Rally Cyling takımından Arvid de Kleijn kazandı56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın koşulacak 144.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı

-72.4 kilometrelik Spor Toto Konya - Konya etabının birinci ayağını Rally Cyling takımından Arvid de Kleijn kazandı

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın koşulacak 144.9 kilometrelik Turkish Airlanes ikinci ayak Konya - Konya etabı ile devam edilecek

Gökhan HEBEPÇİ - Adem YILDIZ KONYA,(DHA) - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Spor-Toto Konya-Konya etabı birinci ayağıın 1.35.38 derecesi ile Arvid de Kleijn kazandı.

Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle iptal edilen Nevşehir- Kapadokya etabından sonra Konya'ya gelen takımların son hazırlıklarını tamamlamasından sonra 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Spor-Toto Konya-Konya etabı ile başladı. 72.4 kilometrelik Spor-Toto Konya-Konya etabının 1'inci ayağını Rally Cyling takımından Arvid de Kleijn 1.35.38 derecesi ile kazandı. 2'nciliği Uno-X Pro Cyling takımından Kirstoffer Halvorsen, 3'üncülüğü de Delko takımından Pierre Barbier elde etti.

25 takımdan 172 bisikletçi 1'inci ayak Spor-Toto Konya-Konya etabında kıyasıya mücadele etti. Kapadokya'da yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından Konya'ya gelen bisikletçiler, soğuk ve rüzgarlı bir havada pedal çevirdi. Etabın ilk sprint primi 36'ncı kilometrede gerçekleşti. Salcano sprint primini Sean Debie kazanırken 150 Euro'nun da sahibi oldu. İkinciliği elde eden Ivar Slik, 100 Euro, üçüncülü olan Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts ise 80 Euro'yu almaya hak kazandı.

TIRMANIŞ KAPISINI IVAR SLIK GEÇTİ

Etabın 3'üncü kategoriden değerlendirilen tırmanış primi 53'üncü kilometrede gerçekleşti. Prim kapısını Abloc takımından Ivar Slik geçti ve 3 puanı hanesine yazdırırken yarınki etapta Turkish Airlines'ın sponsorluğundaki kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı. 2'nciliği Bingoal Pauwels Sauces takımından Sean Debie kazandı ve 2 puan aldı. 3'üncülüğü de Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts elde etti ve 1 puanın sahibi oldu.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİNİ DE SLIK ALDI, OĞUZHAN TİRYAKİ KAPIYI ÜÇÜNCÜ GEÇTİ

Etabın son prim kapısını yine Ivan Slik geçti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz Mayo için yapılan mücadelede Slik avantajlı duruma geçti. Prim kapısını 2'nci olarak Debie geçerken, 3'üncülüğü ise Spor Toto takımından Oğuzhan Tiryaki elde etti.

İKİNCİ ETAP YİNE KONYA'DA

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci ayağı yine Konya'da gerçekleşecek. 144.9 kilometrelik Turkish Airlines Konya-Konya etabının startı 11.15'te verilecek.

BAKAN KASAPOĞLU BİSİKLET SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI ADINA PEK ÇOK ANLAMLI MESAJI İÇİNDE BULUNDURAN BİR ORGANİZASYON

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon dedi.

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bisiklet, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi şahıs, hayatını kaybetti Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi şahıs, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı         
19:20
Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi         
18:35
Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:02
Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de         
18:00
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu         
16:45
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması         
11:35
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 19:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya-Konya etabının birinci ayağını Arvid de Kleijn kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei