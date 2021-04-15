Son dakika haber... 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kemer-Elmalı etabını Jose Manuel Diaz Gallego kazandı

Antalya 'nın Kemer ilçesindeki Doktor Dervis Eroğlu Caddesi'nden başlayan yarışta 167 sporcu start aldı. 160.3 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden sprinterler, Turkish Airlines sponsorluğundaki Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabında finişi gördüler. Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabını 4.25.25'lik derece elde eden Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

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